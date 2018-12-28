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Сирия: курды передали Дамаску восточный берег Евфрата

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Сирия: курды передали Дамаску восточный берег Евфрата

Дамаск, 28 декабря. Курдские вооруженные формирования передали под контроль сирийской правительственной армии весь восточный берег Евфрата. Об этом в пятницу заявила официальный представитель автономной курдской администрации Джейхан Ахмед.

«Мы работаем вместе с Дамаском над тем, чтобы преградить путь Турции», — цитирует ее телеканал Al Mayadeen.

Ранее сообщалось, что курды передали Дамаску город Манбидж, опасаясь нового турецкого вторжения. «Отряды самообороны» отдают Манбидж по защиту сирийских войск, а сами полностью сосредоточатся на борьбе с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) по всему фронту к востоку от Евфрата.

Отметим, что власти Турции в декабре объявили о готовности провести новую военную операцию против курдов в Сирии. Это будет уже третье вторжение турецких сил на территорию арабской республики. Отметим, что Анкара не получала разрешения от официального Дамаска на проведение военных действий в САР и не имеет мандата Совбеза ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Антон Соколов
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