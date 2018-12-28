Режим «черного неба» ввели в Барнауле и Бийске до 30 декабря

Барнаул, 28 декабря. Жителей и гостей крупнейших городов Алтайского края предупредили о режиме «черного неба» до утра 30 декабря. Соответствующую информацию передает Алтайский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воздухе происходит накопление загрязняющих примесей, этому способствует малоинтенсивный атмосферный процесс. Предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

Режим «черного неба» будет действовать до утра 30 декабря.