Большинство россиян видят пользу от многонациональности РФ
Москва, 28 декабря. Большинство россиян считают, что многонациональное население РФ полезно для страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».
Согласно результатам исследования, полезной многонациональность России назвали 50% респондентов. Кроме того, социологи выяснили, что подавляющее большинство россиян (82%) не испытывают неприязни по отношению к представителям других национальностей.
Также 92% участников опроса рассказали, что не испытывали притеснений из-за национальности.
Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 22 и 23 декабря. Социологи опросили 1,5 тысячи россиян, проживающих в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил отношение россиян к общественным и политическим институтам. Как оказалось, что больше всего жители РФ поддерживают деятельность армии и РПЦ.