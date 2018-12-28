Посол РФ пообещал ответ на закрытие RT в Лондоне

Лондон, 28 декабря. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в случае закрытия российского телеканала RT в Великобритании Россия примет аналогичные меры по отношению к британскому телеканалу «Би-би-си».

Посол отметил, что телеканал набирает популярность в Великобритании, многие британцы хотят видеть альтернативную точку зрения. Однако власти Соединенного Королевства оказывают мощное давление на работу RT.

Дипломат добавил, что «с ходу закрыть» телеканал в Лондоне не могут. Кроме того, должно быть понимание, что Москва ответит аналогичными мерами по отношению к русской службе британского «Би-би-си».

Британский медиарегулятор Ofcom инициировал проверку в отношении RT. В ответ Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проверила «Би-би-си».

Кроме того, британское издание Times опубликовало фотографии восьми журналистов Sputnik UK, подписав под снимками их должности. Российские издания ответили аналогично и опубликовали списки сотрудников «Би-би-си».

Ранее журналистка русской службы «Би-би-си» оскандалилась из-за выложенной в Сеть переписки, в которой она просит найти «российский след» в парижских протестах «желтых жилетов». Сотрудница жалуется, что «редакция требует крови».