Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Мордовии

Саранск, 28 декабря. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в Теньгушевском районе Мордовии, есть жертвы. Об этом пишет «Столица С» со ссылкой на данные, полученные в УГИБДД МВД.

Аварию зафиксировали в пятницу, 28 декабря, в Теньгушевском районе Мордовии. По предварительным данным, один человек получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, еще пять участников ДТП получили травмы различной степени тяжести. Детальная информация уточняется.