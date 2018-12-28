Судьба его будет печальна: в Киеве рассказали, чем грозит «фатальная ошибка» Порошенко

Депутат украинской Верховной рады, председатель партии «Христианские социалисты» Михаил Добкин рассказал, какую «фатальную ошибку» совершил нынешний глава страны Петр Порошенко.

В эфире телеканала «НАШ» депутат заявил, что Порошенко смог стать президентом лишь для «маргинальной части населения» и поэтому у него нет шансов остаться у власти после предстоящих в марте выборов.

«Он сделал одну ошибку, но фатальную для себя, которая привела к тем результатам, которые он сегодня имеет. Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев. Он стал президентом только лишь для той части населения, которая была для него главенствующей», — заявил депутат Рады.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей согласился с мнением депутата. Он подчеркнул — киевский режим не может считаться законным из-за кровавого переворота в 2014 году.

«Я бы не сказал, что это попытка оправдать [промахи киевского режима]. Добкин выступал и до Майдана, в отличие от большинства депутатов он называет вещи своими именами. То, что он говорит — так и есть. Власть, которая появилась после государственного переворота, никак не может считаться легитимной. Даже у тех, кто на что-то еще надеялся, слушая предвыборные речи Порошенко, было достаточно времени, чтобы разочароваться в нем. Ни одного обещания он так и не выполнил. Нет ни единого основания считать Петра Порошенко представителем украинского народа. В этом плане Добкин, конечно, прав», — заявил собеседник ФАН.

Оценивая шансы Петра Порошенко на переизбрание, политолог отметил, что не стоит полностью его списывать со счетов — нынешний глава Украины непременно будет участвовать в выборах, так как боится потерять власть.Фактически «фатальная ошибка» Порошенко и его жесткий, безрассудный режим управления может стоить ему нового президентского срока, что грозит ему лишением беспечной жизни и свободы. Нынешний глава Украины всеми силами будет стараться обезопасить себя от потери власти.

«Порошенко не может не принять участие [в выборах], потому что если он останется без власти, то понимает, что судьба его будет печальная. И никакие гарантии Юлии Тимошенко или других кандидатов не обеспечат ему уверенности и надежды на свободную жизнь. Но и говорить о том, что у действующего главы государства «нет никаких шансов», тоже не стоит, потому что недавно его партия провела удачно местные выборы: практически 40% поселковых советов под контролем БПП («Блок Петра Порошенко»). Рассказать сказку о том, что он стал популярным, Порошенко тоже сможет, — отметил Дудчак. — В таких условиях организовывать борьбу и сопротивление достаточно сложно: народ разобщен, СМИ с альтернативными мнениями задавили, все, кто мог возглавить сопротивление — или на кладбище, или в изгнании. Зарубежные партнеры в этом деле тоже помогают и руководят СБУ, чтобы давить все попытки сопротивления на Украине».

Напомним, в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут избранный законным путем президент Виктор Янукович. Пришедшие в результате переворота к власти люди на Украине начали активно проводить политику, направленную на разрыв экономических, политических, культурных и исторических связей с Россией.

Выборы следующего президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Пока что, по оценкам аналитиков, ни один кандидат не пользуется безусловным доверием украинского общества.