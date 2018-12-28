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Десятки «желтых жилетов» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона

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Десятки «желтых жилетов» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона

Париж, 28 декабря. Порядка 40 участников протестов так называемых «желтых жилетов» попытались прорваться в летнюю резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона.

Летней резиденцией президента Франции является форт «Брегансон», расположенный в департаменте Вар. В социальных сетях «желтые жилеты» призвали в штурму объекта, передает радиостанция France Blue.

Накануне около 40 активистов выдвинулись в сторону резиденции. «Желтые жилеты» предполагали, что Макрон находится внутри: они считали, что глава государства проводит в «Брегансоне» каникулы. Участников «штурма» остановили жандармы. Однако протестующие пообещали возобновить попытку в пятницу, 28 декабря, передает KP.Ru.

Десятки «желтых жилетов» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона

Ранее лидер «Желтых жилетов» Стефан Руж заявил, что французские силовики избили протестующих, а теперь обвиняют в демонстрантов в нападении на полицию.

Автор: Катерина Иванова
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