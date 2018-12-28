Миллер рассказал о степени готовности «Северного потока — 2»

Москва, 28 декабря. Российская компания «Газпром» построила уже более 380 км газопровода «Северный поток — 2». Такие данные в пятницу привел глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В сентябре мы с вами начали его укладку в Балтийском море, на сегодняшний день уже уложено более 380 км. В текущий период времени работа ведется в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России», — отметил он.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.