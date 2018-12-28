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Новороссия

В ДНР издали приказ о новогоднем перемирии в Донбассе

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В ДНР издали приказ о новогоднем перемирии в Донбассе

Донецк, 28 декабря. Управление народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) опубликовало приказ о соблюдении режима прекращения огня с 29 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, в Донецке приветствуют достигнутые соглашения о режиме прекращения огня в канун новогодних и рождественских праздников. В управлении отметили, что приказ о соблюдении режима тишины доведен до каждого подразделения и военнослужащего, сообщает ДАН.

Напомним, в четверг Контактная группа поддержала решение подгруппы по безопасности и утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 01.01 29 декабря. В ЛНР ранее отметили, что принятое новогоднее перемирие дает надежду жителям Донбасса на «тихие и спокойные праздничные дни».

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Попытки ввести режим прекращения огня предпринимались более 20 раз. Однако обстрелы продолжаются по сей день. Киев стягивает вооружение к линии соприкосновения.

Автор: Софья Куликова
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