В Киеве отреагировали на появление заграждения на границе РФ и Украины в Крыму

Москва, 28 декабря. Появление на российско-украинской границе в Крыму заграждения не имеет для Киева никакого значения, ведь это не меняет статус полуострова. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак.

«Для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова», — цитирует Грымчака «112 Украина».

В Киеве, отмечают СМИ, сдержанно отреагировали на информацию о завершении строительства заграждения, сделав вид, что меры предосторожности принимаются не из-за украинских провокаций. Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в Крыму завершено строительство заграждения и отладка высокотехнологичной системы датчиков на границе с Украиной.

Вопрос защиты государственной границы России стал актуальнее на фоне заявлений украинских официальных лиц о повторении провокации ВМСУ в Керченском проливе. В конце ноября три украинских военных кораблях вторглись в территориальные воды РФ вблизи берегов Крыма. Провокацию координировали сотрудники СБУ.

Украинские корабли и моряки задержаны, против участников провокации возбуждены уголовные дела.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как это решение на референдуме поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Киевские власти продолжают называть Крым «украинской временно оккупированной территорией».