Путин и Совбез РФ приветствовали расширение зоны контроля САА в Сирии

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ в ходе оперативного совещания положительно оценили продолжающееся восстановление контроля правительственными силами САР над территорией страны.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе заседания были рассмотрены не только вопросы внутрироссийской социально- экономической повестки, но также и проблемы урегулирования в Сирии.

«На совещании была дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, находящейся под контролем вооруженных сил Сирии, и роли этого процесса для дальнейшего урегулирования», — отметил Песков.

Ранее Песков пояснил отношение России к операции Турции в Сирии, в ходе которой сирийские курды передали правительственным войскам Манбидж. По словам пресс-секретаря президента РФ, этот вопроса будет дополнительно обсуждаться на встрече представителей двух стран в формате «два плюс два».

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что может встретиться с Путиным в ближайшее время в Москве или Сочи для обсуждения ситуации в Сирии. Визит турецкой делегации в Москву запланирован на субботу.