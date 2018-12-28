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Сирия: Пушков оценил реакцию курдов на решение США о выводе войск

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Сирия: Пушков оценил реакцию курдов на решение США о выводе войск

Москва, 28 декабря. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение сирийских курдов передать правительственной армии Сирии город Манбидж после заявления США о выводе войск с территории государства.

Командование Отрядов народной самообороны (YPG) призвало сирийские войска защитить эту территорию от турецкого вторжения, которое должно стать третьим по счету вторжением турецких сил на территорию арабской республики. 

Пушков оценил реакцию курдов на решение Вашингтона о выводе войск. По его мнению, США, которые на протяжении некоторого времени оказывали поддержку курдским формированиям в Сирии, «долго морочили» им голову, а затем бросили — как многих до этого.

«Теперь сирийские курды ищут защиты в Дамаске и Москве», — отметил он в микроблоге Twitter.

Напомним, Вашингтон в свое время ввел подчиненный ему контингент на территорию Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, без согласования с местными властями. Американские войска остаются в Сирийской Арабской Республике (САР) под предлогом «борьбы с терроризмом».

Однако за несколько лет присутствия сил США в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении. Более того, зафиксировано, что американская сторона обучает силовиков, в том числе курдских, с целью дестабилизации обстановки в Сирии. 

Сирия: Пушков оценил реакцию курдов на решение США о выводе войск

Курдские военизированные формирования находятся в Сирии практически под прямым управлением США. Сирийское национальное меньшинство давно вынашивает планы по созданию так называемого Курдистана, единой для всех курдов Ирана, Ирака, Турции и Сирии страны.

Неоднократно становилось известно, что курды под приказом кураторов из Вашингтона арестовывали мирных жителей и лишали их средств связи. Кроме того, под их контролем находится большая часть севера страны, где расположены одни из самых крупных в САР месторождений нефти и газа.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские войска действительно будут выведены с территории Сирии. В Европе посчитали, что таким решением Вашингтон предал своих союзников в САР — и Израиль, и курдов, пишет «Царьград».

Автор: Екатерина Кухарева
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