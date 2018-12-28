Украинский депутат назвал «фатальную ошибку» Порошенко
Киев, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко совершил фатальную ошибку, когда решил отстаивать интересы лишь украинских радикалов вместо того, чтобы работать на благо всего народа. Об этом в пятницу заявил депутат Верховной рады и вероятный кандидат в президенты Украины Михаил Добкин.
«Он сделал одну ошибку, но такую фатальную для себя, что она привела к тем результатам, которые сейчас есть. Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев», — отметил парламентарий, выступая в эфире украинского ТВ.
В итоге Порошенко «скатился в маргинальную нишу», остался с радикалами, которые готовы пойти за кем угодно, кто будет против России. Впрочем, даже этот «ядерный электорат» в последнее время стал отворачиваться от президента, поскольку тот не смог выполнить свои предвыборные обещания, а уровень жизни в стране неуклонно снижается.
Отметим, что ставка на радикалов является одним из ключевых элементов политики украинских властей. Киев уже объявил день рождение лидера националистического движения Степана Бандеры национальным праздником и приравнял ветеранов ОУН-УПА11 (запрещенная в РФ экстремистская организация) к ветераном Великой Отечественной войны, хотя ультраправые радикалы сражались на стороне фашистской Германии.
1 Организация запрещена на территории РФ.