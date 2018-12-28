«США не остановятся ни перед чем»: Вашингтон уличили в намерении вытеснить газ из РФ с рынка Европы

Москва, 28 декабря. США не остановятся ни перед чем, чтобы вытеснить с европейского энергетического рынка российский газ, считает посол РФ в Хорватии Анвар Азимов. По его словам, именно с этим связана масштабная кампания, которую Вашингтон развернул в СМИ против газопроводов РФ.

Как напомнил Азимов в своей статье для хорватского издания Večernji list, вопреки заявлениям США о том, что Россия является «ненадежным» энергетическим партнером и якобы использует газ в политических целях, подтверждений данным обвинениям нет, а Москва неоднократно доказывала обратное.

«Критики России не могут привести ни одного примера, когда мы воспользовались поставками газа в Европу для оказания давления на своих соседей во имя политических целей», — подчеркнул дипломат.

В частности, как заметил Азимов, российская сторона бесперебойно поставляла топливо в наиболее обостренные моменты холодной войны, не прекращала поставки, когда в отношении Москвы вводились санкции, а также когда Киев попытался организовать блокаду Крыма, прекратив подачу электричества и питьевой воды на полуостров.

Дипломат объяснил, что США тиражируют миф о «ненадежности» России, поскольку хотят продавать в Европе свой намного более дорогой сжиженный природный газ.

«Для нас очевидно, что Вашингтон не остановится ни перед чем, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и заставить Европу строить СПГ-терминалы, чтобы потом продавать ей свой дорогой сжиженный газ», — уличил в своей статье США Азимов.

Азимов подчеркнул, что США не стали бы прибегать к такому сильному политическому давлению для поддержки своих энергетических проектов, если бы американский газ был конкурентоспособен.

Посол отметил, что переход на более дорогой американский СПГ вызовет рост цен на товары и услуги. В качестве примера он привел опыт Литвы. По словам Азимова, с учетом импорта газа и содержания СПГ-терминала тысяча кубометров американского топлива обходится Литве на 30% дороже российского газа.

В заключение дипломат обратил внимание, что Россия и США являются сегодня ведущими энергетическими экономиками и отвечают за мировую безопасность. Он подчеркнул, что только вместе Москва и Вашингтон смогут удовлетворить глобальный спрос на топливо. Как подчеркнул Азимов, конкуренции с США Россия не боится.

«Россия занимает уверенную позицию в области поставок газа в Европу по газопроводам, и мы не боимся конкуренции СПГ из США и не станем предпринимать никаких мер, чтобы помешать доставке этого газа в Европу», — заключил он.

США регулярно выступают с критикой российских газовых проектов, голословно заявляя, что они якобы носят геополитический характер. В декабре палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2» и призвала ввести санкции против газопровода. Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно энергетическим проектом и отвечает экономическим интересам Европы.