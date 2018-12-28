Верховный суд РФ обязал курильщиков компенсировать вред соседям

Москва, 28 декабря. Верховный суд России обязал курильщиков компенсировать моральный вред соседям, если дым попадает в их квартиры.

Такое постановление было вынесено после рассмотрения иска жителя Новосибирска. Мужчина пожаловался, что его сосед курит на лоджии, откуда сигаретный дым проникает в его квартиру, вредя здоровью проживающего с ним ребенка. В качестве компенсации он требовал 250 тыс. рублей. Требования истца отказались удовлетворить суды первой и апелляционной инстанций, но Верховный суд отменил их решения.

ВС постановил, что граждане РФ в своих квартирах имеют право на благоприятную окружающую среду, «свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей», пишет «Свободная пресса».