37 штатов Америки лишились Интернета | 28 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ВМФ России по итогам 2018 года получил 28 новых кораблей Военно-морской флот Российской Федерации по итогам 2018 года получил 17 боевых и 11 вспомогательных кораблей. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов. Также итоги года подвел глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, назвав главным достижением уровень современности российской армии, который достиг более 60%. Такой цифры нет ни в одной армии мира. Министерство обороны РФ поставило перед собой планы: выйти на уровень современности в 67% в 2019 году и в 70% — в 2020 году.

В Госдуме хотят отменить уголовную ответственность за самооборону В Госдуме хотят отменить уголовную ответственность за «превышение пределов необходимой обороны». Этот термин в судебной практике трактуется крайне субъективно, потому новости СМИ полны резонансных историй. По задумке авторов проекта, закон даст право россиянам применять при нападении средства и техники самозащиты без уголовного преследования — вне зависимости от последствий.

В США жители 37 штатов лишились выхода в Интернет Масштабные неполадки с доступом в интернет возникли у жителей 37 штатов от Калифорнии до Нью-Йорка. Об этом сообщает телекоммуникационная американская компания CenturyLink в Twitter. Кроме сбоев с сетью, произошло массовое отключение телефонной связи. Средств коммуникаций лишились суды, больницы, банки и экстренная служба 911 в Вашингтоне. Техслужбы работают над устранением аварии. При этом в центральном офисе CenturyLink причину отключений не назвали. Федеральная комиссия по связи назвала инцидент «общенациональным сбоем», она намерена провести расследование.