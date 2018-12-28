«Туполев» рассказал о первом полете российского бомбардировщика Ту-22М3М

Казань, 28 декабря. Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет, сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев» (входит в ОАК).

Первый полет бомбардировщика стартовал с аэродрома Казанского авиазавода имени Горбунова. Пилотировал самолет экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

«Полет проходил на высоте 1,5 тысячи метров и длился 37 минут», — добавили в пресс-службе.

За время полета экипаж проверил обновленные системы. Полет прошел в штатном режиме, поделились летчики. Оборудование, по их словам, отработало без замечаний.

Напомним, Ту-22М3М является модернизированной версией дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. Первый полет самолета анонсировал несколько дней назад заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, который сообщил, что событие запланировано на конец 2018 года.

Обозреватель National Interest ранее назвал российский бомбардировщик «смертоносным» и обратил внимание на то, что Ту-22М3М сохранил дизайн своего предшественника, сменив при этом всю авиационную электронику.