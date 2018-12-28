Что изменится в России с 2019 года: увеличение пособий и МРОТ, новые налоги, рост цен и тарифов ЖКХ

В январе 2019 года вступают в силу около полусотни различных законов, указов и постановлений, которые существенно изменят жизнь россиян. О самых важных из них — в обзоре Федерального агентства новостей.

Повышение возраста выхода на пенсию

С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Переходный период, в рамках которого пенсионный возраст ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, продлится до 2028 года. К этому году женщины в России начнут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Первыми, кто отправится на пенсию в указанном возрасте, станут женщины 1968 года рождения и мужчины — 1963-го.

Пенсионная реформа не коснется женщин, родившихся до 1964 года, и мужчин, родившихся до 1959-го. Женщины, которым в следующем году исполнится 55, и мужчины, которым исполнится 60, отправятся на пенсию на полгода позже. Те, кому исполнится 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) в 2020 году, уйдут на пенсию спустя 1,5 года, и так далее.

При этом с нового года граждане, имеющие большой рабочий стаж, могут выйти на пенсию за два года до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не ранее 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Речь идет о женщинах со стажем 37 лет и мужчинах со стажем 42 года.

Индексация пенсий

С 1 января 2019-го пенсии россиян будут проиндексированы на 7,05%, то есть на уровень, превышающий прошлогоднюю инфляцию. Прибавка к пенсии индивидуальна для каждого пенсионера, и ее величина будет зависеть от размера получаемой пенсии. Но в среднем прибавка к пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 1000 рублей в месяц.

Благодаря этому средняя пенсия в России в следующем году вырастет до 15,4 тысячи рублей. С 2019 по 2024 годы такая индексация пенсий будет проводиться 1 января, а не 1 февраля, как было раньше. К 2024 году средний размер пенсий в России должен вырасти на 35% — до 20 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января будут проиндексированы на 2,4% социальные пенсии. Их размер в среднем составит 9,2 тысячи рублей.

Льготы для предпенсионеров

Изменения в пенсионном законодательстве коснутся и работников предпенсионного возраста, то есть граждан, которым до выхода на пенсию осталось пять лет. С 2019 года предпенсионеры могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до 2-х рабочих дней, который они могут посвятить прохождению диспансеризации, а также защиту своих трудовых прав.

В частности, согласно изменениям в Уголовном кодексе РФ, за увольнение граждан предпенсионного возраста и возрастную дискриминацию работодателям будет грозить штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов.

Кроме того, за гражданами, достигшими «старого» пенсионного возраста, сохранятся федеральные льготы, предназначенные для пенсионеров: освобождение от имущественного налога на один объект недвижимости (квартира, дом, гараж, хозпостройка), вычет по земельному налогу (на 6 соток), признание права на получение алиментов от взрослых детей и включение в круг обязательных наследников (законопроекты находятся в стадии принятия).

Также предпенсионерам полагаются меры социальной поддержки от регионов.

Рост МРОТ, пособий по безработице и детских пособий

С нового года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. С 1 января он составит 11 280 рублей. Повысится и пособие по безработице: его минимальный размер увеличится с 850 до 1500 рублей, а максимальный — с 4900 до 8000 рублей. При этом для граждан предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице с 2019 года установлен на уровне МРОТ.

Что касается ежемесячных детских пособий по уходу за ребенком до полутора лет, которые выплачивает работодатель родителям, находящимся в декретном отпуске в размере 40% от среднемесячного заработка, то их минимальный размер в 2019 году составит 4512 рублей, а максимальный — 26152 рубля.

Рост цен из-за увеличения НДС

С 1 января в России вырастет ставка налога на добавленную стоимость. Вместо 18% НДС будет составлять 20%. Но нововведение не коснется товаров социального назначения, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, которые сохранят льготную ставку в 10%.

В связи с этим в России ожидается рост цен на все группы товаров и услуг. В частности, продукты питания могут подорожать на 2-15%, полагают эксперты. При этом они уверены, что рост цен будет постепенным.

Рост тарифов ЖКХ

Кроме того, с 2019 года повысятся тарифы за услуги ЖКХ, что частично связано с ростом НДС. Повышение тарифов произойдет дважды — с 1 января и с 1 июля. Зимой их проиндексируют на 1,7%, а летом — на 2-4,8%, в зависимости от региона.

Заметнее всего тарифы ЖКХ вырастут в Москве, Петербурге, Московской и Тульской областях, а также в Дагестане.

Плата за вывоз мусора

Из-за новых положений федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов региональными операторами, с нового года россиянам придется отдельно платить за вывоз мусора, и плата будет рассчитываться не с жилой площади, а с каждого человека, проживающего в квартире.

Регионы устанавливают тарифы за вывоз мусора самостоятельно. При этом «мусорная реформа» отсрочена на три года для городов федерального значения — Москвы, Петербурга и Севастополя.

Увеличение взносов для ИП

В 2019 году индивидуальным предпринимателям придется перечислять на пенсионное страхование на 3000 рублей больше, чем в 2018-м.

Вместо 26545 рублей взнос составит 29354 рубля для ИП с годовым доходом менее 300 тысяч рублей. При доходе свыше 300 тысяч в год индивидуальные предприниматели будут платить за пенсионное страхование 29354 рубля и 1% от дополнительной прибыли.

Вырастут и взносы ИП в Фонд обязательного медицинского страхования — с 5840 до 6884 рублей.

Введение налога для самозанятых

В четырех регионах России начнут взимать налог с самозанятых. В Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане граждане, занимающиеся мелкой предпринимательской деятельностью без оформления ИП, будут обязаны платить налог в 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам. Если же продажа товаров и услуг осуществляется ИП или юрлицом, то налог составит 6%. При этом участники этого эксперимента, который продлится до 2029 года, освобождаются от уплаты НДС и подоходного налога.

Отметим, что под категорию «самозанятые» попадает очень много россиян, чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей. Это няни, сиделки, репетиторы, фрилансеры, мастера маникюра и тату, парикмахеры, фотографы, швеи и так далее.

Отмена скидки на госпошлину

С 1 января портал Госуслуг и его мобильное приложение больше не будет давать скидку в 30% при оплате госпошлин через них.

Выходной для диспансеризации

С 2019-го россияне могут раз в три года взять оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Работающим пенсионерами и гражданам предпенсионного возраста для прохождения диспансеризации будут давать два оплачиваемых отгула. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно написать заявление и согласовать его с работодателем.

Отдых в санатории за счет работодателя

С 1 января 2019 года организации смогут оплачивать своим сотрудникам отдых в России стоимостью до 50 тысяч рублей, снижая на сумму этих расходов налогооблагаемую базу налога на прибыль.

Согласно вступающим в силу поправкам в Налоговый кодекс России, работодатель может оплатить услуги по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации, которыми воспользовался не только работник, но и его супруг, родители и несовершеннолетние дети.

Правда, оплата отдыха сотрудников и членов их семей — это не обязанность работодателя, а его добрая воля.

Изменение стоимости железнодорожных билетов

С нового года на 3,9% вырастет стоимость железнодорожных билетов, что позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги.

При этом тарифы на проезд станут гибкими, цены железнодорожных билетов будут зависеть от выбранных дат. Кроме того, появятся дешевые невозвратные билеты на поезда дальнего следования.

Страхование вкладов малого бизнеса

С 1 января банковские вклады предприятий малого бизнеса будут застрахованы. В случае, если кредитная организация, которой предприниматели доверили свои средства, обанкротится, бизнесмены смогут вернуть до 1,4 млн рублей.

По данным экспертов, под действие нововведения попадут почти 3 млн малых предприятий, а общая сумма страхового покрытия составит около 2 трлн рублей.

Сервис быстрых платежей Банка России

С 2019 года в России начинает работу сервис быстрых платежей, которая позволит мгновенно совершать переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или другому простому идентификатору клиентам разных банков.

Система быстрых платежей Банка России должна стать удобной альтернативой карточным переводам. В первый год ее работы денежные переводы из одного банка в другой в этой системе будут бесплатными, а потом тарифы составят по 50 копеек для банка-получателя и банка-отправителя за переводы до 1 тысячи рублей, по два рубля за суммы от 1 тысячи до 3 тысяч и по три рубля за переводы от 6 тысяч до 600 тысяч.

Регистрация на садовом участке

С 1 января 2019 года вступает в силу закон, упраздняющий понятие «дачное хозяйство». Из девяти организационных форм объединений дачников останутся две: садоводческие и огороднические товарищества. Вместо дач будут участки, на которых разрешается строить капитальные строения и, соответственно, оформлять постоянную регистрацию в них.