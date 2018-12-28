«Сам пришел»: в 72-й бригаде ВСУ рассказали подробности пленения ополченца Горловки

Представители ВСУ заявили, что в ходе выполнения боевых задач на линии разграничения в Донбассе был взят в плен военнослужащий Народной милиции Донецкой народной республики. Ряд СМИ незамедлительно сообщили, что попавший в плен ополченец ДНР якобы был пьян.

В Народной милиции ДНР и в администрации Горловки информацию о пленении мужчины киевскими силовиками ФАН не подтвердили. Ведомство допускает, что эта история может оказаться фейком. На данный момент проводится проверка.

В 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали подробности задержания 35-летнего жителя Горловки. Офицер бригады по имени Юрий заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что сейчас задержанным занимается СБУ.

«Мы сами о нем не знаем ничего почти, — рассказал украинский военный. — Его задержали, и сразу СБУшники его забрали».

Как утверждает офицер ВСУ, задержание произошло поздним вечером 27 декабря. По его словам, житель Горловки «сам пришел к украинским позициям».

«Как обычно, это происходит в результате разгильдяйства. Он пошел не в ту сторону и попал на наши позиции», — объяснил офицер.

При этом в ВСУ не располагают информацией о том, что пленный был пьян. Собеседник ФАН в ВСУ допустил возможность обмена задержанного жителя Горловки на украинских военнослужащих.

«Для обмена у нас есть специальные органы сотрудничества, которые работают с той стороной по этому вопросу. Будет все хорошо, если они там решат», — заявил украинский офицер.

Собеседник ФАН в ВСУ признал, что захваченный в плен житель ДНР не находился на боевом задании, не являлся ни диверсантом, ни разведчиком. Более того, согласно сообщению пресс-службы украинской Операции объединенных сил, пленный житель Горловки как минимум последние два года вообще не состоял на военной службе.

По утверждению ООС, в ноябре 2018 года он был якобы вновь мобилизован на службу. Однако это — явный фейк, поскольку мобилизации в ДНР не проводилось, а на службу в Народную милицию ДНР граждане поступают в добровольном порядке.

Кроме того, в ООС признают, что пленный не только проживал в Горловке, но до войны и работал там. На этом фоне нелепо звучат формулировки некоторых украинских СМИ, которые заявили, будто военнослужащие ВСУ «взяли в плен боевика гибридной российской армии».

Напомним, в соответствии с минскими соглашениями 2015 года, в Донбассе по всей линии соприкосновения враждующих сил должен действовать режим прекращения огня. Украинская сторона при этом регулярно нарушает перемирие, проводя обстрелы позиций сил народных республик и поселков, в которых якобы присутствуют войска ДНР и ЛНР.

Кроме того, согласно недавнему заявлению советника украинского президента Юрия Бирюкова, к настоящему времени ВСУ «освободили» практически всю «серую зону», разделявшую враждующие стороны. Такая «победа» Киева прямо противоречит минским соглашениям.