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Запасы газа в ПХГ Украины сократились до 46%

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Запасы газа в ПХГ Украины сократились до 46%

Киев, 28 декабря. Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 46%. Об этом сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

Представители компании отметили, что по данным на 26 декабря объем газа в ПХГ Украины уменьшился до 14,249 млрд кубометров. Таким образом, в настоящее время, как уточняет местное агентство УНН, хранилища заполнены на 46%.

Отметим, что в «Нафтогазе» ранее заявляли о якобы рекордных запасах  газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном. С подобными утверждениями выступал и депутат Рады Сергей Тарута. При этом политик пошел дальше «Нафтогаза» и похвастался, что Украина располагает «колоссальными» запасами газа, одними из самых больших не только в Европе, но и в мире.

Политолог Игорь Рябов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил тогда, что слова Таруты — «это часть торга за будущее Украины, который ведет Ахметов с Россией».

«Надо посмотреть, какая будет ситуация в январе-феврале. Очевидно, голос украинской бизнес-элиты уже не будет таким бодрым», — резюмировал он.

Автор: Игоь Федоров
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