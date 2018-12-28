Украинские СМИ указали на опасность предвыборного лозунга Порошенко

Киев, 28 декабря. Украинские СМИ обвинили Киев в том, что он раскалывает общество вместо того, чтобы решать насущные проблемы, и указали на опасность предвыборного лозунга президента страны Петра Порошенко.

Как сообщает украинское издание «Корреспондент», страна может оказаться попросту не готова к новому мировому экономическому кризису, который, по всем прогнозам, должен произойти в 2019 году. При этом журналисты обратили внимание на то, что украинские власти игнорируют подобные угрозы, отвлекаясь на тотальную украинизацию, укрепление армии и создание раскола украинской церкви.

«Лозунг «армия, язык, вера» становится не просто бессмысленным, а опасным, ибо генерируемая им политическая трескотня раскалывает страну на основе выдуманных проблем, маскируя реальные угрозы», — пишет издание.

«Корреспондент» обратил внимание на то, что, несмотря на громкие заявления, Киев так и не решил стоявшие перед ним экономические задачи — не диверсифицировал экономику, не расширил внутренний рынок и не избавился от зависимости от внешнего финансирования. Поэтому теперь, если вновь грянет мировой кризис, страна, как экспортер сырья, окажется в наиболее уязвимом положении.

Напомним, что «армия, язык, вера» — лозунг, отражающий ключевые приоритеты, намеченные президентом Украины Петром Порошенко. Речь идет об укреплении украинской армии, о полной гегемонии украинского языка в ущерб другим языкам и об официальном закреплении раскола украинской церкви путем предоставления автокефалии. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата уже заявили, что не признают решение Константинополя о предоставлении раскольникам автокефалии.