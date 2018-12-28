Эрдоган назвал главную цель операции Турции в Сирии

Анкара, 28 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал главную цель операции в Сирии. По его словам, Анкара намерена добиться ухода с этих территорий террористов.

Эрдоган назвал переход сирийского Манбиджа под контроль правительственных войск «психологической операцией».

«Они установили флаг, час назад я говорил с разведкой, пока ничего определенного нет, — констатировал турецкий лидер. — Завтра утром наша делегация поедет в Москву – главы МИД, разведки, Минобороны. Они там обсудят ситуацию со всех сторон».

Глава Турции добавил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят по телефону возможный визит Эрдогана в Сочи или Москву.

«Мы против разделения Сирии, наша цель – чтобы оттуда ушли террористы, — объявил президент Турции. — Тогда дел там у нас не останется».

Ранее в Кремле прокомментировали турецкую операцию в Манбидже и к востоку от Евфрата.