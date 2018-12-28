Будет и двадцать, и сто проходов: Полторак пообещал повторить провокацию ВМСУ в Керченском проливе

Киев, 28 декабря. Глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не намерен отказываться от своего права на свободный проход кораблей через Керченский пролив. По его словам, украинские корабли будут соблюдать все нормы международного права и еще не раз пройдут по проливу.

«Будет и двадцать, и тридцать, и сто [проходов], и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины», — цитируют Полторака украинские СМИ.

Он анонсировал еще «сто новых проходов» и напомнил, что порты Мариуполя и Бердянска играют важную роль для украинской экономики. При этом министр обороны Украины не уточнил, говорит ли он о предстоящих проходах военных или гражданских кораблей.

Отметим, ранее секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пообещал, что провокации ВМСУ в Керченском проливе, подобные той, которая была осуществлена в конце ноября, повторятся. Турчинов также заявил, что хотел бы, чтобы эскорт кораблей ВМСУ составили корабли НАТО.

В интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, комментируя заявление Турчинова, отметил, что новая провокация ВМСУ может закончиться для Украины большой бедой.

В конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ вблизи берегов Крыма. Нарушители государственной границы России были задержаны, против моряков и сотрудников СБУ, координировавших провокацию, возбуждены уголовные дела.