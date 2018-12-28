Сенатор Морозов назвал Крымский мост символом года

Москва, 28 декабря. Строительство самого протяженного в России Крымского моста через Керченский пролив стало самым знаковым событием 2018 года, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Год был знатный на события​​​. По мне, все затмил Крымский мост. И не потому, что грандиозное сооружение, сданное раньше срока», — приводит слова Морозова РИА Новости.

Сенатор назвал Крымский мост символом «крымской весны», единства России, экономической и инженерной мощи, а также символом успеха страны в мире. Особенно это заметно на фоне санкций и «антироссийского воя», отметил сенатор.

Морозов считает, что следующий год может стать годом кризиса мироустройства и «первых признаков выздоровления». Сенатор выразил надежду, что в 2019 году появится «свет в конце туннеля», то есть начнется диалог или появятся его первые симптомы.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае текущего года при участии президента РФ Владимира Путина. Открытие железнодорожной части моста планируется на декабрь 2019 года.