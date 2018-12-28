Сенатор Морозов назвал Крымский мост символом года
Москва, 28 декабря. Строительство самого протяженного в России Крымского моста через Керченский пролив стало самым знаковым событием 2018 года, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
«Год был знатный на события. По мне, все затмил Крымский мост. И не потому, что грандиозное сооружение, сданное раньше срока», — приводит слова Морозова РИА Новости.
Сенатор назвал Крымский мост символом «крымской весны», единства России, экономической и инженерной мощи, а также символом успеха страны в мире. Особенно это заметно на фоне санкций и «антироссийского воя», отметил сенатор.
Морозов считает, что следующий год может стать годом кризиса мироустройства и «первых признаков выздоровления». Сенатор выразил надежду, что в 2019 году появится «свет в конце туннеля», то есть начнется диалог или появятся его первые симптомы.
Напомним, автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае текущего года при участии президента РФ Владимира Путина. Открытие железнодорожной части моста планируется на декабрь 2019 года.