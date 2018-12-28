«Кто-то тренируется на котиках, мы — на кораблях НАТО»: в РФ высмеяли статью о «сигналах» Запада

Военные «сигналы» Запада в ответ на «агрессивные действия» России в Черном мере оказались весьма сомнительными, пишет The National Interest (NI).

Журналисты американского издания таким образом оценили прибытие в порт Одессы корабля ВМС Великобритании «Эхо». Военное судно появилось в акватории спустя пару недель после инцидента в Керченском проливе, когда три корабля ВМСУ нарушили российскую границу и вскоре были задержаны.

Ранее глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал присутствие британского корабля в Черном море предупреждением для России и знаком того, что Украина «может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании».

Однако, как отмечено в статье, «Эхо» — гидрографический корабль, который может выполнять лишь научные задачи, в частности составлять и уточнять карты морского дна. К тому же у него скромное вооружение — две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов. Иными словами, британское судно представляет даже меньшую опасность, чем украинские бронекатера, пытавшиеся попасть в территориальные воды РФ.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, «не надо оценивать публикации в каких-то западных СМИ, РФ заинтересована исключительно в обеспечении собственной безопасности». Такую мысль он озвучил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Кто вообще может думать, что какой-то отдельно взятый британский корабль может изменить ситуацию в Черном море, оно находится под полным российским контролем. У нас развернуты береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», также действует активная авиация флота и средства электронного слежения, которые контролирует акваторию. Если кто-то на Западе удивляется, что прибытие судна ВМС Великобритании не возымело никакого эффекта, то компетентность этих экспертов вызывает вопросы. Их остается только пожалеть», — сказал Коротченко.

Военный эксперт подчеркнул: удивительно, что кто-то на Западе надеялся, что Россию можно напугать одним британским кораблем. Он объяснил, что акватория Черного моря прочно защищена российскими ВМС.

«Если будет война — мы будем топить любые военные корабли, которые будут представлять угрозу в случае объявления наступления на Россию. Да и кто же вообще может нам создать угрозу? За нами преимущество — у нас сильный черноморский флот. Это не угроза, это мишени, которые мы используем для тренировки наших вооруженных сил. Россия отслеживает военные корабли НАТО. Кто-то тренируется на котиках, а мы — на реальных кораблях Североатлантического альянса», — заключил собеседник агентства.

Напомним, 25 ноября три военных корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и пытались пройти в Керченский пролив. Позже всех членов экипажа арестовали.