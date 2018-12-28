Украинского певца DZIDZIO избили на улице в Киеве

Киев, 28 декабря. У краинский актер и певец, фронтме н группы DZIDZIO Михаил Хома подвергся нападению возле радиокомпании «Тавер» (HIT FM) в Киеве. Об этом сообщила пиар-представитель певца Лилия Слюсар.

По ее словам, у DZIDZIO (псевдоним певца совпадает с названием группы) был запланирован эфир на радиостанции. Однако прямо у стен здания на него напали неизвестные.

«Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента», — написала она в Facebook.

Слюсар сообщила, что артисту уже оказывают медицинскую помощь, а обстоятельства инцидента и личности нападавших установит полиция. Кроме того, она пообещала дать официальный комментарий по поводу случившегося позднее.

До основания DZIDZIO Хома выступал в качестве солиста в составе группы «Михаил Хома и друзья», которая появлялись на различных мероприятиях. 9 сентября 2009 в Новояворовске молодой человек и его товарищи основали группу DZIDZIO, солистом которой и стал пострадавший артист.

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