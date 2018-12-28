«Все должно идти на войну»: Порошенко обвинили в сокращении численности украинцев

Киев, 28 декабря. Конституционный суд Украины признал законным отмену денежной помощи по уходу за ребенком до достижения им трех лет и сокращение размера денежной помощи по факту рождения. Это было сделано в рамках рассмотрения представления 50 народных депутатов относительно соответствия конституции положений пункта 7 раздела 2 Закона «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

Федеральное агентство новостей обсудило складывающуюся на Украине ситуацию с оппозиционным украинским политиком, лидером Прогрессивно-социалистической партии Украины, доктором экономических наук Натальей Витренко.

Она напомнила, что Конституционный суд Украины находится под полным управлением президента и правительства, а также обвинила Петра Порошенко в сокращении численности украинцев.

«Согласно украинской конституции, это – не самостоятельное звено, — отметила она. — А политика, которую проводит президент, парламент, правительство, – это политика сокращения численности населения Украины. У нас численность все время снижается. Смертность в два раза превышает рождаемость».

По словам Витренко, миллионы людей выезжают с Украины в поисках работы и остаются за пределами страны, не возвращаются обратно.

«А президента и премьер-министра хвалят за рубежом за успехи реформ, — уточнила Витренко. — Следовательно, это – именно цель реформ! И Конституционный суд четко в русле поставленной цели, поставленного задания сокращает все эти выплаты. Это делается под лозунгом независимости Украины, национальной безопасности – мол, все должно идти на войну, на милитаризацию. Вот чем они это все объясняют и считают это все абсолютно нормальным», — объяснила собеседник ФАН.

В то же время, по мнению Витренко, решение Конституционного суда Украины – грубейшее нарушение конституции этой страны.