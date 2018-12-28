СК РФ завершил расследование дела о хищениях врио главы правительства Дагестана и его заместителя

Москва, 28 декабря. В главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено предварительное следствие по двум эпизодам краж бюджетных денег, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Дагестана. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что уголовные дела касаются бывших врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Их обвиняют в хищении бюджетных денег в размере 40 миллионов рублей, выделенных для восстановления здания под социально учреждение, предназначенное для размещения иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

Кроме того, завершено расследование против бывшего заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева.