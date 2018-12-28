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Эрдоган сообщил о возможной встрече с Путиным по Сирии

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Эрдоган сообщил о возможной встрече с Путиным по Сирии

Анкара, 28 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве или Сочи для обсуждения ситуации в Сирии.

Эрдоган в пятницу сообщил о готовности обсудить с Путиным урегулирование в Сирии. По словам лидера Турции, переговоры могут состояться в Москве или Сочи. 

«После визита делегации в Россию я могу провести с Путиным встречу по Сирии в Москве или Сочи», — приводит слова Эрдогана A Haber.

Визит турецкой делегации в Москву запланирован на субботу. В ее состав войдут министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калыны и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Турецкий лидер добавил, что стороны также могут обсудить операцию в Манбидже, в ходе которой сирийские курды передали правительственной армии САР город Манбидж.
 

Автор: Софья Куликова
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