Путин запретил «черным кредиторам» взыскивать долги с россиян

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий «черным кредиторам» взыскивать долги по займам.

Кроме того, документ ограничивает предельную сумму долга россиян по потребительским кредитам. Согласно документу, общий размер процентов и неустоек по такому виду займа будет ограничиваться в несколько этапов. Срок возврата по кредиту при этом не должен превышать один год.

«Указ президента позволяет несколько снизить накал в обществе, который накопился за последние 4–5 лет», — считает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что микрофинансовые организации выдают краткосрочные кредиты, вгоняя россиян в еще большую кабалу, и усложняя их финансовое положение. Кроме того, специалист напомнил и о некорректных методах «выбивания» долгов «черными кредиторами».