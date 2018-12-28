National Interest назвал «смертоносным» российский бомбардировщик Ту-22М3М

Москва, 28 декабря. Модернизированный вариант российского бомбардировщика Ту-22М3М сохранил дизайн своего предшественника, но сменил всю авиационную электронику, пишет обозреватель National Interest.

Выпущенный в 1960-х годах Ту-22 прошел тотальную модернизацию. Теперь Казанский авиазавод представил «смертоносный» бомбардировщик-ракетоносец. Ту-22М3М получил интегрированную навигационную систему ГЛОНАСС, цифровой интерфейс и средства радиоэлектронного противодействия (РЭБ). Кроме того, новый Ту-22М3М способен проводить дозаправку в воздухе.

Обозреватель отмечает, что такой подход России отражает стремление сохранять актуальность и состоятельность некоторых проектов советской эпохи.