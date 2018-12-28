Как украинцы в Болгарии пытались использовать подарок РФ против нее самой. Колонка Владимира Тулина

В этом году правительство Москвы сделало подарок столице Болгарии Софии и прислало большую новогоднюю елку, которую установили в центре города на площади Света Неделя. К сожалению, была сделана попытка использовать ее для антироссийской пропаганды.

Русофобы, украинские и болгарские, собрались в количестве около десяти человек и повесили на елку бумажные кораблики желтого и голубого цветов с фамилиями украинских моряков и офицеров СБУ, сдавшихся после неудачной попытки прорыва через Керченский пролив. Там же повесили и плакаты на английском языке с требованием их освобождения.

Провисели эти новые «новогодние украшения» совсем недолго — вскоре появился наряд полиции и некоторые из «борцов за славную Украину» поспешили убежать. У остальных полиция проверила документы и переписала их данные, чтобы в дальнейшем их можно было привлечь к ответственности, после чего полицейские сняли с елки кораблики цветов украинского флага и плакаты.

Все это сопровождалось одобрительными возгласами собравшихся прохожих.

«Русские нам елку подарили, а что подарили нам ваши американские хозяева?» — возмущались в толпе. «Американцы «подарили» нам свои оккупационные войска, которые даже за свои базы в Болгарии не платят», — говорили болгары. «Мало им, что украинских раненых бесплатно лечим вместо наших детей, так они еще и новогодний праздник нам хотят испортить», — выразили жители Софии свое отношение к антироссийской акции.

О провокации написал на своем сайте председатель политической партии «Възраждане» («Возрождение») Костадин Костадинов.

«На прошлой неделе Москва подарила Софии елку в честь Рождества, и ее установили в центре нашей столицы. Почти никто в Болгарии не знает об этом из-за грубой американской цензуры в будто бы болгарских СМИ, которые позволяют говорить о России только плохое и ничего, кроме плохого. Благодаря беспримерному идиотизму маленькой группы софийских «протестеров» вся Болгария узнала о елке, — написал Костадинов. Они собрались протестовать против нее потому, что она якобы была частью «гибридной войны» России против нашей страны. Когда проходившие поблизости полицейские вежливо попросили их документы, группка придурковатых разбежалась с криками о том, что это «невиданные репрессии», которые после этого тысячекратно были растиражированы в Facebook. Так мы, болгары, узнали три вещи: 1. Москва подарила елку Софии. 2. Первый раз в мировой истории был протест против елки. 3. Больших олигофренов и придурков, чем платные русофобы, нет».

Сообщение появилось в интернет-издании Class.bg, а оттуда было помещено на сайт посольства Российской Федерации в Болгарии. И тут поднялся вой вышеупомянутых «как бы болгарских СМИ». Еще бы: обидели вернейших и беспрекословнейших друзей США! Начались требования к болгарскому МИД — заявить официальный протест и даже выслать российского посла. От Facebook требуют закрыть страницу российского посольства.

Между тем в марте этого года болгарские СМИ подняли возмущенный вой по другому поводу, встав на совершенно противоположную позицию, когда украинка, проживающая в Болгарии, была вызвана в полицию из-за оскорблений и угроз в адрес патриарха Московскому и всея Руси Кирилла в социальной сети. Тогда они писали, что Болгария «свободная и демократическая страна, где каждый человек имеет право выражать свое мнение и распространять информацию».

Посольство Украины тогда требовало обеспечить гражданке адвокатскую защиту — при этом само оно тратиться на ее защиту не собиралось. Получается, что оскорблять патриарха можно, а американофилов — нет.

Другой долгоиграющей темой в болгарских СМИ стала судьба 26-летнего Владимира Варимеза, болгарина по национальности, который сдался вместе с сослуживцами-украинцами в Керченском проливе. Тот факт, что у него нет болгарского гражданства, СМИ не смущает и репортажи о новом «герое болгарского народа, томящемся в русском плену» следуют один за другим под лозунгом «Слава Украине! Герою слава!»

Телекомпания bTV срочно отправила съемочную группу в родное село Варимеза Банновка в Одесской области, где было взято интервью у его матери Екатерины. Она-то и расстроила всю благостную картину, сообщив, что уверена в том, что первое, что сделает ее сын после возвращения из России — уволится из украинского военного флота.

Также она сообщила, что в деле освобождения сына надеется только на бога, — на украинские власти у нее надежды нет. Еще в интервью женщина рассказала, что в селе нет электричества и поэтому холодно.

В принципе, Владимир Варимез сам избрал свою судьбу, добровольно подписав семилетний контракт на службу в ВМС Украины, однако о «несчастном сонароднике, которого захватили русские» болгарам напоминают постоянно.

При этом когда активисты запрещенного в РФ «Правого сектора»1 прямо на заседании исполкома города Белгород-Днестровский избили и облили зеленкой болгарина Василия Кащи, подавляющее большинство болгарских СМИ это «не заметили», — а некоторые даже поддержали действия неонацистов.

Вся вина Кащи состояла в том, что он был против выделения земли под строительство церкви Киевского патриархата в центре города и предлагал раскольникам строиться на окраине. Федеральное агенство новостей рассказало про это в статье «В ответ на террор украинских неонацистов болгары создают отряды самообороны».

Владимир Варимез потерял свободу, а из-за обстрелов его сослуживцев из ВСУ десятки его сонародников на Донбассе потеряли жизнь. Однако туда болгарские телевизионные каналы свои съемочные группы не посылают.

1 Организация запрещена на территории РФ.