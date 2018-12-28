Сирия вернула Манбидж: курды решили не повторять историю Африна под угрозой турецкого вторжения

Представители главного командования курдских Отрядов народной самообороны (YPG) разместили заявление на своем сайте YPG Rojava, в котором сообщили о готовности передать Манбидж и все близлежащие территории на западном берегу Евфрата правительственной Сирийской арабской армии (САА). Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам курдских главарей, в то время как бойцы YPG борются с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на востоке Сирии, им угрожает вторжение со стороны Турции в северной части арабской республики. В связи с этим в своем письменном заявлении курды обратились к командованию войск САР за защитой района вокруг Манбиджа от угрозы турецкого наступления.

«Непрекращающиеся угрозы, исходящие от турецкого государства, направлены на вторжение в северные районы Сирии, уничтожение и их разрушение, а также выдворение мирных местных жителей из своих домов по тому сценарию, как произошло уже в городах Джараблус, Азаз, Африн, Аль-Баб. Мы, Отряды народной самообороны, заявляем, что после того как выйдем из Манбиджа, отправимся на восток от реки Евфрат и в другие районы. Мы призываем сирийское государство защитить земли, население, границы и послать свои вооруженные силы для обеспечения безопасности этих пунктов и защиты района Манбиджа от турецкой угрозы», — указано в обращении курдов.

Позже выступили представители Генштаба вооруженных сил Сирии, которые сообщили, что подразделения САА уже вошли в Манбидж и подняли над городом государственный флаг САР в ответ на призывы местного населения. Соответствующее заявление было выложено на официальном сайте военного ведомства арабской республики.

«На основании обязанности армии и вооруженных сил нести полную ответственность перед родиной за обеспечение государственного суверенитета по всей территории САР и в ответ на обращение жителей региона Манбидж Главное командование армии и вооруженных сил объявляет о вводе частей САА в Манбидж и поднятии там государственного флага Республики. Главное командование армии и вооруженных сил подтверждает необходимость единения всех сил подлинных сынов родины ради обеспечения ее единства и суверенитета, восстановления ее целостности и очищения от терроризма, ото всех агрессоров и оккупантов», — подчеркнули в министерстве обороны САР.

Но что же еще могло побудить курдов пойти не просто на переговоры с Дамаском, но даже целиком сдать данный стратегический регион на северо-востоке провинции Алеппо? Неужели они смогли сделать выводы из ситуации с Африном, который члены российского Центра по примирению предлагали сдать военнослужащим САА еще в начале текущего года в целях пресечения вторжения Анкары. Сейчас, однако, турки отрывают этот кантон все дальше от Сирии, развивая процесс принудительной ассимиляции местного населения.

В этот раз у курдов просто не было выбора, заметил в беседе с корреспондентом ФАН независимый журналист и политолог Александр Асафов. Вновь преданные американцами и полностью беспомощные перед турецкой угрозой, они были вынуждены сами просить защиты у Дамаска.

«Для курдских вооруженных формирований это было единственным шансом на выживание. Только добровольная передача захваченных ранее территорий правительственным силам САР — это гарантия их дальнейшего существования в том или ином виде. Сирия осталась единственной стороной конфликта, которая была готова к диалогу с ними, с которой не нужно было бы вступать в военный конфликт, что означает для YPG окончательный крах. Курды оказались в тупике и обеими руками ухватились за последний шанс спастись», — пояснил наш собеседник.

Выбирать им было не из чего: альтернативой являлась гибель от руки турков и союзных им боевиков, которые вряд ли стали бы тратить время на переговоры с бойцами YPG после ухода американцев.

«Курдам угрожало начало активной фазы турецкой операции, которая была обусловлена широким жестом президента США Дональда Трампа, сказавшего своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, мол, теперь Сирия твоя. Анкара, безусловно, настроена решительно, в случае наступления она даже не будет разговаривать с главарями YPG. Эта операция, если все же будет запущена, кончится очень печально для всех членов курдских группировок и лиц, как-то связанных с ними. Поэтому курды и пытаются выйти на переговорную позицию с законным правительством САР, ведь это единственная возможность их сохранения в каком-либо виде», — резюмировал Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.