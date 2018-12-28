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ЕС опубликовал решение о продлении антироссийских санкций

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ЕС опубликовал решение о продлении антироссийских санкций

Брюссель, 28 декабря. Евросоюз в пятницу опубликовал решение о продлении экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2019 года.

«Это решение действует до 31 июля 2019 года​​​. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза», — говорится в тексте.

Отметим, что решение продлить санкции против России страны ЕС приняли еще 13 декабря. пролонгация ограничительных мер связана с отсутствием прогресса по урегулированию украинского кризиса.

При этом российские власти неоднократно обращали внимание на то, что украинские власти открыто нарушают минские соглашения и даже не скрывают этого. К примеру, на днях Киев объявил о том, что ВСУ вторглись в «серую зону» — демилитаризованную, буферную территорию, проходящую вдоль линии разграничения. Западные страны никак не отреагировали на это известие.

Автор: Антон Соколов
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