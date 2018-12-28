Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в российских регионах на Новый год

Москва, 28 декабря. Научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет регионы страны в Новый год и последующие праздники, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Вильфанда, погода в этот Новый год в центральных регионах и столице будет комфортнее, чем в прошлом году.

«Однородный режим погоды в Москве будет наблюдаться в ближайшие три дня — 7–10 мороза ночью, 5–6 — днем. Постоянно будет выпадать небольшой снежок. Буквально с первых часов нового года будет значительно понижаться давление и повышаться температура. От 10 градусов ниже нуля в начале новогодней ночи до 5 градусов мороза к утру», — заметил синоптик.

2 и 3 января показатели термометра в центральных регионах будут показывать от 1 до 6 градусов мороза. К Рождеству заметно похолодает — до 8–10 градусов ниже нуля ночью, 5–8 градусов мороза днем. В целом по России температура воздуха будет находиться в рамках нормы, либо выше среднегодовых показателей.

«В Якутске от -35 до -40 днем: это, можно сказать, «жара» для региона, поскольку на 15 градусов выше среднегодовой. Дальневосточный ФО: в Хабаровске — 20 градусов мороза днем и 15 градусов ниже нуля ночью, Владивосток — 11–13 градусов ниже нуля ночью, 7–11 — ночью»

В Гидрометцентре отметили, что в СЗФО ожидается усиление ветра и осадки, вероятен мокрый снег, температурный фон 5–10 градусов мороза. В Приволжском ФО достаточно морозно, в среднем 15–17 градусов ниже нуля, а днем от 6–12 градусов мороза. Уральский ФО: хорошая зимняя погода — 18–23 градусов мороза днем и от 14–19 — ночью.

Вильфанд посоветовал всем любителям горнолыжного отдыха обратить внимание на курорты России в эти новогодние каникулы.