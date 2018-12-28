«Ни в коем случае не покупайте у метро»: эксперт объяснил, как выбрать настоящую икру к Новому году

Роскачество выбрало лучших производителей красной икры — столь желанного продукта на почти любом новогоднем столе. Организация обнаружила подмену вида рыбы в банках с красной икрой пяти торговых марок.

В рамках исследования специалисты изучили 29 популярных брендов российской икры лососевых рыб по цене от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до 2000 рублей за упаковку.

Эксперты Роскачества оценили икру нерки, кижуча, горбуши и кеты по 32 важнейшим характеристикам качества и безопасности, в том числе на бактерии группы кишечной палочки, клостридии, стафилококк, плесень, дрожжи, наличие кадмия, красителей и консервантов.

По результатам проверки лидерами стала продукция торговых марок из Санкт-Петербурга и Сахалинской области. Примечательно, что в каждой исследуемой банке, как отметили в организации, оказалась настоящая икра.

Председатель петербургской организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал выводы специалистов Роскачества. Эксперт подчеркнул, что лидеры рейтинга — Петербург и Сахалин — не удивляют, поскольку там налажено производство продуктов из рыбы согласно высоким стандартам.

«На самом деле очень приятно, что бренды из Петербурга заняли одно из первых мест. Но и стоимость этой икры весьма высока — 408 рублей за 100 граммов, около 4000 за килограмм, то есть это продукт премиального класса, и не каждому потребителю это по карману. Но хорошо, что в Петербурге в принципе умеют делать качественную продукцию. То, что высший балл получила икра с Дальнего Востока, тоже неудивительно, потому что продукт в этом регионе имеет самое короткое плечо доставки, логистики, переработки, конечно, самое вкусное там, где добывают и сразу производят продукты форелевых или лососевых пород рыб», — объяснил Вишневецкий.

Собеседник ФАН предостерег горожан от покупки дешевой икры (от 100 до 250 рублей за упаковку) на стихийно появляющихся возле метро или вокзалов торговых площадках. По словам эксперта, «потребители должны понимать, что сегодня в продаже не всегда можно найти настоящую икру с Сахалина». Специалист дал совет, как выбрать настоящую икру для новогодних праздников.