Стало известно, какое оружие вермахта будет использовано при строительстве храма ВС РФ

Москва, 28 декабря. При строительстве главного храма Вооруженных сил РФ будет использовано только трофейное оружие вермахта со складов ВС РФ, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Для выплавки отдельных составляющих возводимого на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах ВС РФ», — пояснил он.

Как уточнил Конашенков, переплавлены будут те элементы оружия, которые не являются уникальными и не представляют никакой исторической или военной ценности. В частности, по словам представителя оборонного ведомства, речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ступени строящегося под Москвой главного храма российских войск будут отлиты из трофейной немецкой техники. Как пояснил министр, использовать трофейное оружие при строительстве решили для того, чтобы сделать символичным каждый метр храма.

Главный храм ВС РФ будет находиться в парке «Патриот». Церемония освящения закладного камня состоялась в сентябре.