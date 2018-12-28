Минфин получил доступ к банковской тайне украинцев

Киев, 28 декабря. Министерство финансов Украины получило беспрепятственный доступ к персональным данным граждан, реестрам и автоматизированным информационным и справочным системам. Изменения в Бюджетном кодексе вступили в силу в четверг.

Доступ украинскому Минфину к персональным данным предоставили для того, чтобы ведомство могло верифицировать и мониторить пенсии, льготы и субсидии, которые осуществляются за счет средств государственного и местного бюджетов.

Для того, чтобы получить личные данные физического лица, не требуется его согласие. Порядок обработки информации о льготах, пенсиях и субсидиях определит Кабмин. Как отмечает «Юрлига», ранее в этом году норма была признана неконституционной, так как министерство может получать и обрабатывать информацию только в легитимных целях.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что видит недостатки в системе субсидирования. В том числе, около 1 млн домохозяйств на Украине скрывают от государства свои реальные доходы.

Также Рева добавил, что в 2016 году были списаны 15 млн лишних субсидий из-за завышенной нормы потребления газа. Власти Украины задолжали по выплатам льгот и субсидий около 21 млрд рублей. При этом более 60% платежей уже просрочены.

Украинский Минфин накануне отчитался о рост госдолга в ноябре на 0,6% до 74,76 млрд долларов. При этом гарантированный государством долг в ноябре вырос на 1,08% и составил 65,01 млрд долларов. Из них внешний долг вырос на 3,35% — до 9,35 млрд долларов.