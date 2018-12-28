Другие страны могут брать пример: эксперт оценил выборы на Мадагаскаре

Антананариву, 28 декабря. Завершившиеся на Мадагаскаре президентские выборы свидетельствуют об огромных шагах островного государства навстречу демократическим ценностям. Такое мнение выразил президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина признан победителем на выборах по итогам подсчета голосов избирателей. Он обогнал соперника с отрывом более чем на 10% голосов.

Международная группа наблюдателей подтвердила прозрачность прошедших выборов. Оба тура, согласно опубликованному отчету, были отмечены спокойным ходом голосования на всей территории острова, а государственные органы приложили большие усилия для обеспечения сплоченности и нейтралитета в течение выборов.

По мнению эксперта, сделанные международной группой наблюдателей выводы свидетельствуют о том, что в данном регионе все проходит в рамках справедливости, честности и всех демократических аспектов.

«Это весомый показатель. И страны, которые на своей территории проводят выборы на различных уровнях, могут брать пример с Мадагаскара», — цитирует Самонкина NewInform.

Эксперт подчеркнул, что итоги президентских выборов на Мадагаскаре будут непременно приняты международным сообществом.

«В отличие от прошлых лет, выборы в 2018 можно считать идеальными», — оценил он.

Напомним, проведение второго тура выборов в островном государстве было обусловлено тем, что ни один из кандидатов в первом туре голосования не смог набрать более 50% голосов для победы. Кроме того, действующий глава государства Эри Радзаунаримампианина выбыл из предвыборной гонки, поскольку не смог заручиться поддержкой избирателей для прохождения во второй тур.

Окончательно статус Раджоэлина, который одержал победу во втором туре голосования, будет определен только после вынесения решения Высшего конституционного суда, заседание которого состоится на следующей неделе.