Стали известны новые подробности охоты иркутского губернатора на медведя

Иркутск, 28 декабря. Стали известны новые подробности скандальной охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко на медведя. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, охота главы региона никак не нарушила закон.

По словам собеседника ФАН, лицензия на отстрел медведей выдавалась на имя директора лесного хозяйства ООО «Иона плюс» Николая Терещенко, однако при этом она распространяется на всю группу охотников, в которой присутствовал Левченко, а не на одного человека. Таким образом, губернатор имел право участвовать в отстреле диких животных на законных основаниях.

В сроки охотники тоже уложились. Вылазка в лес произошла в середине ноября, а срок действия лицензии истекал в конце месяца. При этом в документе нигде не содержалось запрета на охоту на медведя в берлоге. Поскольку никаких нарушений не было, правоохранительные органы не проводили проверок по данному факту.

Кроме того, выяснилось, что сама охота состоялась еще в 2016 году, а известно о ней стало только 5 сентября 2018 года — за несколько дней до выборов.

Напомним, что ранее в Иркутской области разразился скандал после того, как в Сети появилось видео охоты с участием губернатора Сергея Левченко на медведя. На кадрах ролика видно, как егерь Терещенко обучает главу региона обращаться с ружьем, после чего чиновник стреляет в берлогу. В конце видео охотники вытаскивают большую тушу убитого медведя. Многие интернет-пользователи обрушились с критикой на Левченко, обвинив его в браконьерстве, поскольку охота якобы проходила зимой, а медведь — спал.