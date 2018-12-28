Сирия, 28 декабря. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон РФ доставили гумпомощь жителям города Шейх Мискин в Даръа. Один из полевых командиров SDF**** был убит в Хасаке. Части САА вошли в Манбидж на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответный обстрел опорных пунктов боевиков в южной части Идлиба.

Курды: намереваются вывести силы из Манбиджа и сосредоточить усилия на борьбе с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; арестовали нескольких мирных жителей в пригороде Ракки по обвинению в связях с ИГИЛ1; лишились одного из высокопоставленных лидеров в результате нападения неизвестных в Хасаке.

Провинция Дамаск

Минобороны РФ опубликовало новую информацию о количестве сирийцев, которым удалось покинуть лагеря для беженцев в Иордании и Ливане и перебраться в Сирию. Сообщается, что за последние 24 часа более 1300 перемещенных лиц вернулись в родные места благодаря усилиям сотрудников российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, о создании которого стало известно во второй половине июля. 421 мирный житель выехал из Ливанской Республики через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Кала», тогда как еще 953 человека покинули Иорданию через пограничный переход «Насиб». Отмечается, что с момента начала работы Центра с территории иностранных государств были эвакуированы почти 80 тысяч сирийцев.

Провинция Алеппо

Согласно данным Генерального штаба ВС САР, подразделения Сирийской арабской армии (САА) вошли на территорию Манбиджа и подняли флаг САР над городом. Напомним, ранее представители Отрядов народной самообороны (YPG) обнародовали заявление о передаче населенного пункта под контроль правительственных сил САР во избежание вторжения вооруженных сил Турции. По неподтвержденным данным, достигнутое соглашение о выводе курдских сил также распространяется на приграничные районы к востоку от Евфрата. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (radioshamfm), курдские отряды покинут Манбидж и сосредоточат усилия на борьбе с террористами «Исламского государства»1 в Юго-восточной Сирии. Около недели назад «Демократические силы Сирии» (SDF) также сообщали о своей готовности вверить город САА в обмен на предоставление самоуправления.

Провинция Даръа

По сведениям Министерства обороны РФ, в городе Шейх Мискин, расположенном на шоссе Даръа – Дамаск к северу от административного центра региона, была проведена очередная гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон. Среди нуждающихся жителей населенного пункта были распределены 500 продовольственных наборов общим весом в 2,17 тонн. Напомним, территории провинции полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в результате военной операции под названием «Базальт», завершившейся в конце июля.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в южной части Идлиба недалеко от границы с соседней провинцией Хама возобновились взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и силами незаконных вооруженных формирований. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по оборонительным сооружениям боевиков в окрестностях населенного пункта Сукейк. Известно, что этому предшествовали ракетные удары со стороны джихадистов.

Тем временем еще большее число лагерей для беженцев пострадало из-за ливневых дождей. По данным Twitter-канала (kataeb_Ar), 11 объектов, в которых проживают около 70 тысяч перемещенных лиц, были затоплены в результате наводнений. Отмечается, что лагеря располагаются в западной части провинции на территориях, подконтрольных исламистским бандгруппам. Напомним, накануне сообщалось о бедственном положении в населенных пунктах Атма и Хирбет Аль-Джуз. Поступали данные о гибели гражданских лиц.

Провинция Ракка

Курдские радикалы провели аресты в городе Ракка и его окрестностях. Военный источник в социальной сети Twitter (alreahalsaknh) сообщает о том, что члены Отрядов народной самообороны (YPG) задержали нескольких мужчин в северном пригороде административного центра региона по обвинению в пособничестве террористам «Исламского государства». Напомним, ранее поступали сообщения о том, что на окраинах Ракки все еще скрываются боевики террористической группировки, которые могут быть причастны к организации взрывов в городе.

Провинция Хасака

В Хасаке произошла новая вылазка неизвестных. Как передает Twitter-канал (SyriaNewsNetwrk), группа радикалов застрелила одного из высокопоставленных лидеров «Демократических сил Сирии» (SDF) в одном из районов административного центра провинции. Полевой командир по имени Джеван Халил был убит в квартале Аль-Мушейрифа. Местные активисты утверждают, что нападение было совершено террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность на оккупированных курдами территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)