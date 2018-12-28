Самарская чиновница извинилась за совет одиноким матерям завести огород

Самара, 28 декабря. Министр соцполитики Самарской области Марина Антимонова посоветовала россиянам, которые хотят завести детей, надеяться не только на поддержку государства, но рассчитывать на свои силы.

Такое заявление чиновница сделала в сети микроблогов Twitter, присоединившись к обсуждению статьи о сокращении населения Самарской области.

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка?» — поинтересовалась она.

Тут же Антимонова сообщила о том, что для «мамочек в декретном» есть программы переподготовки и занятости. По мнению министра, «если хочешь ребенка, всегда найдешь решение». Она также посоветовала одиноким матерям завести огород и там выращивать еду для детей.

«Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило» — напомнила она.

Антимонова добавила, что пока люди пытаются «заработать все деньги», молодость проходит и наступает одинокая старость.

Такое заявление чиновницы вызвало бурную реакцию со стороны пользователей.

«На дачу еще поехать надо на что-то. Семена купить. Где отец? Ну идите, получите с него алименты. Зарплата МРОТ. А где мои налоги? Я их поболее заплатила», — написала Юлия Коротаева.

«Все это оправдание девочки, но не матери! Взрослейте!» — парировала Антимонова.

«Как вы на эту должность как попали с таким мировоззрением? Вы государству служите? Или гражданам? Это вас всех на огороды надо! До единого! У вас флешмоб такой? Одна уже отличилась репликами, тоже хайпануть решили? Браво!!! Очередное дно пробили!!!!» — с возмущением написал Arthur Ordynski.

Скандал разгорался и вышел за пределы обсуждения новости в Twitter. Заявление чиновницы опубликовали местные СМИ, что вызвало еще больший общественный резонанс. После этого Антимонова в своем микроблоге принесла публичные извинения за сказанное.

«При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу», — написала она.

Напомним, Антимонова не первая, кто заявляет, что государство ничего не должно молодежи. Ранее такую точку зрения выразила экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Накануне она подала в отставку.

