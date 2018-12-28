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Оздоев может вернуться в «Локомотив»

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Оздоев может вернуться в «Локомотив»

Москва, 28 декабря. Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации Федерального агентства новостей, в трансфере заинтересован как футболист, так и наставник «железнодорожников» Юрий Семин.

По словам источника, в петербургском клубе также готовы рассмотреть вариант расставания с Оздоевым, который крайне редко выходит на поле.Сообщается, что сумма сделки может составить около 2 миллионов евро. В услугах футболиста также заинтересован казанский «Рубин», однако клуб из столицы Татарстана испытывает финансовые сложности.

Оздоев перешел в «Зенит» в феврале текущего года из «Рубина» за 3,3 миллиона евро. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 211 минут в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. С 2009 по 2015 год футболист выступал за различные команды «Локомотива» и хорошо знаком нынешнему наставнику москвичей Юрию Семину.

Автор: Федор Веснин
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