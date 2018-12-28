Раджоэлина призвал Мадагаскар к спокойствию в ожидании итогов выборов президента

Антананариву, 28 декабря. Кандидат в президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина поблагодарил всех граждан Мадагаскара, проголосовавших за него, и призвал сохранять спокойствие в ожидании официальных результатов второго тура президентских выборов. Их огласит Высший конституционный суд страны.

«Люди подтвердили свой выбор в первом туре, и я благодарен тем, кто голосовал за меня, и тем, кто выбрал других кандидатов. Мадагаскар нуждается в мудром и объединяющем лидере», — заявил Раджоэлина.

С тем же призывом он обратился к народу страны и в своем официальном Twitter. В сообщении в микроблоге он также выразил надежду, что Мадагаскар начнет 2019 год в мире и с чистого листа.

Merci à la CENI pour ce dépouillement & cette annonce des résultats sans incident. J’appelle les Malagasy à attendre de façon apaisée la proclamation officielle de la HCC.

Cette année doit s'achever dans le calme afin que notre pays prenne un nouveau départ sereinement en 2019. pic.twitter.com/t0qtytX5VR — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) December 27, 2018

Напомним, Раджоэлина был признан победителем на выборах по итогам подсчета голосов. Об этом заявила избирательная комиссия страны. Окончательно статус политика будет определен только после вынесения решения Высшего конституционного суда.