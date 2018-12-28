Раджоэлина призвал Мадагаскар к спокойствию в ожидании итогов выборов президента
Антананариву, 28 декабря. Кандидат в президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина поблагодарил всех граждан Мадагаскара, проголосовавших за него, и призвал сохранять спокойствие в ожидании официальных результатов второго тура президентских выборов. Их огласит Высший конституционный суд страны.
«Люди подтвердили свой выбор в первом туре, и я благодарен тем, кто голосовал за меня, и тем, кто выбрал других кандидатов. Мадагаскар нуждается в мудром и объединяющем лидере», — заявил Раджоэлина.
С тем же призывом он обратился к народу страны и в своем официальном Twitter. В сообщении в микроблоге он также выразил надежду, что Мадагаскар начнет 2019 год в мире и с чистого листа.
Merci à la CENI pour ce dépouillement & cette annonce des résultats sans incident. J’appelle les Malagasy à attendre de façon apaisée la proclamation officielle de la HCC.— Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) December 27, 2018
Cette année doit s'achever dans le calme afin que notre pays prenne un nouveau départ sereinement en 2019. pic.twitter.com/t0qtytX5VR
Напомним, Раджоэлина был признан победителем на выборах по итогам подсчета голосов. Об этом заявила избирательная комиссия страны. Окончательно статус политика будет определен только после вынесения решения Высшего конституционного суда.