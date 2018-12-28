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Раджоэлина призвал Мадагаскар к спокойствию в ожидании итогов выборов президента

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Раджоэлина призвал Мадагаскар к спокойствию в ожидании итогов выборов президента

Антананариву, 28 декабря. Кандидат в президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина поблагодарил всех граждан Мадагаскара, проголосовавших за него, и призвал сохранять спокойствие в ожидании официальных результатов второго тура президентских выборов. Их огласит Высший конституционный суд страны.

«Люди подтвердили свой выбор в первом туре, и я благодарен тем, кто голосовал за меня, и тем, кто выбрал других кандидатов. Мадагаскар нуждается в мудром и объединяющем лидере», — заявил Раджоэлина.

С тем же призывом он обратился к народу страны и в своем официальном Twitter. В сообщении в микроблоге он также выразил надежду, что Мадагаскар начнет 2019 год в мире и с чистого листа.

Напомним, Раджоэлина был признан победителем на выборах по итогам подсчета голосов. Об этом заявила избирательная комиссия страны. Окончательно статус политика будет определен только после вынесения решения Высшего конституционного суда.

Автор: Игорь Федоров
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