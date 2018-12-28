Актер из «Славных парней» и «Клана Сопрано» ушел из жизни в возрасте 83 лет

Лас-Вегас, 28 декабря. Американский актер и режиссер Фрэнк Адонис ушел из жизни в возрасте 83 лет в Лас-Вегасе.

По словам супруги скончавшегося артиста Дениз, ее мужа не стало вечером в минувшую среду, он долгое время страдал от болезни почек. Последние девять дней он провел в больнице, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Мы будем по нему скучать. Он был потрясающим отцом и прекрасным мужем. Он помогал всем своим друзьям. Великий писатель, режиссер, актер и мой лучший друг», — цитирует супругу режиссера TMZ.

Адонис принял участие в работе над несколькими десятками картин. Прославился артист благодаря ролям в фильмах «Славные парни», «Эйс Вентура: розыск домашних животных», «Бешеный бык», а также сериале «Клан Сопрано», передает телеканал «360». Актер являлся отцом трех детей, одна из них — дочь от предыдущего брака.

Накануне стало известно о том, что российский актер Дмитрий Матвеев, дублировавший Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне, умер в возрасте 65 лет. По словам его друга Олега Хартулари, артист скончался 25 декабря, однако причина смерти пока неизвестна.