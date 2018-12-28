«Крабовый король» Кан сбежал из России в Японию — СМИ

Москва, 28 декабря. Предприниматель Олег Кан, которого СМИ называют «крабовым королем», улетел в Японию. Ранее в офисах компаний Кана прошли обыски, а журналисты выпустили расследование о его нелегальном бизнесе.

Как сообщают «Вести», Кан был замечен в аэропорту Южно-Сахалинска. Журналисты подозревают, что бегство «крабового короля» связано с обысками. Управление ФСБ по Сахалинской области подтвердило, что силовики приходили в офисы компаний Кана.

Ранее на федеральных телеканалах вышло расследование, посвященное нелегальному вылову на Дальнем Востоке краба, который за тем отправляется на продажу за границу. Кан может быть одной ключевых фигур подпольного бизнеса.