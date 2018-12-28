В Госдуме прокомментировали задержание россиянки в Финляндии по запросу США

В Финляндии по запросу американских властей была задержана гражданка России Мира Тэрада 1988 года рождения. Инцидент произошел в аэропорту города Вантаа 15 декабря. США подозревают Тэраду в «распространении наркотиков и отмывании денежных средств», свою вину россиянка не признает.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что российским властям необходимо принять меры в случае, если задержание гражданки РФ в Финляндии связано с политикой.

По словам депутата, на данный момент трудно судить, насколько обоснованны эти обвинения. Изучить этот вопрос и сделать выводы предстоит российскому консульству в Финляндии.

«Если будет понятно, что это какой-то политический заказ или последствия антироссийской фобии, то наше внешнеполитическое ведомство, конечно, должно будет предпринять все меры для освобождения гражданки России из-под ареста и недопущения ее передачи американским властям», — заявил парламентарий.

Депутат выразил надежду на то, что сложившаяся ситуация будет разрешена спокойно.

«Финская сторона обычно идет навстречу российским запросам и принимает во внимание российскую позицию», — отметил Морозов.

Депутат напомнил, что у России традиционно складывались дружественные отношения с Финляндией.

«Надеюсь, этот вопрос будет решаться в юридической плоскости, безо всякой политики», — подчеркнул собеседник ФАН.

Отметим, Вашингтон обвиняет гражданку России в том, что во время проживания в США в 2013–2016 годах она нарушила закон в сфере борьбы с наркоторговлей и отмыванием денег. Свою вину Мира Тэрада (которую до 2017 года звали Оксана Вовк) отрицает.