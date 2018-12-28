Украинские военные заявили, что взяли в плен бойца ДНР

Киев, 28 декабря. Украинские военные заявили о том, что взяли в плен бойца Донецкой народной республики, сообщили в пресс-центре операции объединенных сил в Facebook.

Ополченец был взят в плен, по словам украинской стороны, накануне, 27 декабря.

«Военнослужащие одной из механизированных бригад из состава объединенных сил 27 декабря, в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения, взяли в плен участника незаконных военных формирований», — констатировали в пресс-центре силовой операции Киева.

Как стало известно, речь идет о 35-летнем жителе Горловки. По словам украинских военнослужащих, он является бывшим сотрудником органов МВД. Бойца ДНР и его оружие передали СБУ.