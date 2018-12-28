В Киеве назвали главный риск для Украины в случае войны с Россией

Киев, 28 декабря. Известный украинский писатель Юрий Андрухович назвал главный риск для Украины в случае ее войны с Россией. По словам литератора, речь идет не о военной мощи, а ресурсах украинского государства, которые могут истощиться гораздо раньше, чем у Москвы.

«Главный риск войны в том, что она может истощить нас, не истощив врага. Наш шанс на победу в том, что Россия завязнет в этом конфликте, истратит много ресурсов, сдуется», — отметил он в интервью украинскому изданию «Новое время».

Писатель подчеркнул, что это возможно только при условии, если санкции западных стран против России не будут декоративными. При этом Андрухович обратил внимание на то, что украинские власти явно преувеличивают свое партнерство с Западом.

Беспокойство Андруховича в связи с возможностью исчерпания украинских ресурсов имеет под собой основания. Как заявил накануне украинский политолог Вадим Карасев, страна уже давно проиграла бы в своем противостоянии с Россией, если бы не международные страны, которые упорно продолжают снабжать Киев деньгами. Впрочем, Карасев уверен, что интерес стран Запада, которые продолжают финансировать киевский режим, вовсе не бескорыстен. Они ведут собственную политическую игру против России, используя Украину как инструмент.

Напомним, что в конце ноября на Украине было введено военное положение в связи с задержанием российскими пограничниками трех кораблей ВМСУ, вторгшихся в территориальные воды РФ. На днях режим военного положения был отменен в связи с истечением 30-дневного срока.