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Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу США

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Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу США

Хельсинки, 28 декабря. Посольство России в Финляндии подтвердило задержание российской гражданки по запросу Соединенных Штатов Америки, Хельсинки затребовали доказательства обоснованности обвинений у Вашингтона.

Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook. В публикации сообщается, что задержана гражданка России 1988 года рождения. Основанием для этого стал ордер Интерпола по обращению американской стороны.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Хельсинки в соответствии с соглашением о взаимной выдаче преступников затребовали у Вашингтона доказательства обоснованности обвинений.

После изучения предоставленных документов Минюст Финляндии примет решение о том, можно ли россиянку выпустить на свободу или депортировать. Пакет документов должен быть предоставлен до 29 января 2019 года.

Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу США

Автор: Алия Садыкова
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